Premio ANGI 2025 | l’AI la Cyber e la Space Economy i pilastri dell’innovazione italiana

(Adnkronos) – Si è tenuta questa mattina presso l’Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo a Roma la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione degli Oscar dell’Innovazione, il premio annuale promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) per celebrare le eccellenze italiane nel campo tecnologico e imprenditoriale. L’evento clou è in programma il 3 dicembre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com