Premio ANGI 2025 | l’AI la Cyber e la Space Economy i pilastri dell’innovazione italiana

Periodicodaily.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Si è tenuta questa mattina presso l’Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo a Roma la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione degli Oscar dell’Innovazione, il premio annuale promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) per celebrare le eccellenze italiane nel campo tecnologico e imprenditoriale. L’evento clou è in programma il 3 dicembre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

premio angi 2025 l8217aiPremio ANGI 2025: l'AI, la Cyber e la Space Economy i pilastri dell'innovazione italiana - La conferenza stampa lancia l'VIII edizione (3 dicembre) del Premio ANGI: premiata Lisa Offside e anticipati i dati dell'Osservatorio sulla 'fuga di cervelli' ... adnkronos.com scrive

premio angi 2025 l8217aiOscar Angi 2025, consegnato Innovation Leader Award a Lisa Offside - L'evento clou è in programma il 3 dicembre presso la Camera di Commercio di Roma dove saranno premiati 16 progetti innovativi ... Come scrive dire.it

Tornano gli Oscar dell’innovazione, VIII Edizione Premio Angi. Conferenza stampa allo Europe Experience. - Roma, 26 novembre 2025 – L'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) scalda i motori per l'ottava edizione degli Oscar dell'Innovazione, l'evento ... Secondo romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Angi 2025 L8217ai