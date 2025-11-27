Premio ANGI 2025 | l’AI la Cyber e la Space Economy i pilastri dell’innovazione italiana
(Adnkronos) – Si è tenuta questa mattina presso l’Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo a Roma la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione degli Oscar dell’Innovazione, il premio annuale promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) per celebrare le eccellenze italiane nel campo tecnologico e imprenditoriale. L’evento clou è in programma il 3 dicembre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
VIII Premio Angi, tornano gli Oscar dell’innovazione eurocomunicazione.eu/2025/11/26/vii… #Eurocomunicazione #premio #Angi #Oscar #innovazione #europe #experience #DavidSassoli #ParlamentoEuropeo #GabrieleFerrieri #intelligenzaartificiale #Cybe Vai su X
VIII Premio Angi, tornano gli Oscar dell’innovazione Conferenza stampa di presentazione domattina all'Europe Experience David Sassoli del Parlamento europeo per il riconoscimento del 3/12 #Eurocomunicazione #premio #Angi #Oscar #innovazione #euro - facebook.com Vai su Facebook
Premio ANGI 2025: l'AI, la Cyber e la Space Economy i pilastri dell'innovazione italiana - La conferenza stampa lancia l'VIII edizione (3 dicembre) del Premio ANGI: premiata Lisa Offside e anticipati i dati dell'Osservatorio sulla 'fuga di cervelli' ... adnkronos.com scrive
Oscar Angi 2025, consegnato Innovation Leader Award a Lisa Offside - L'evento clou è in programma il 3 dicembre presso la Camera di Commercio di Roma dove saranno premiati 16 progetti innovativi ... Come scrive dire.it
Tornano gli Oscar dell’innovazione, VIII Edizione Premio Angi. Conferenza stampa allo Europe Experience. - Roma, 26 novembre 2025 – L'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) scalda i motori per l'ottava edizione degli Oscar dell'Innovazione, l'evento ... Secondo romadailynews.it