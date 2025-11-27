Premierato La Russa | A gennaio discussione alla Camera su riforma tempi maturi opposizioni | Pericoloso stravolge equilibri statali

Il governo punta a portare il premierato in Aula a gennaio. Maggioranza divisa sulla legge elettorale, opposizioni in rivolta contro una riforma ritenuta “dirompente” Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha dichiarato che a gennaio 2026 verrà calendarizzata alla Camera l'inizio della dis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Premierato, La Russa: "A gennaio discussione alla Camera su riforma, tempi maturi", opposizioni: "Pericoloso, stravolge equilibri statali"

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Russa: 'I tempi per il premierato ci sono, ma la scelta è politica' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

La Russa: 'I tempi per il premierato ci sono, ma la scelta è politica' #ANSA Vai su X

Colpo di scena: a gennaio potrebbe ripartire alla Camera la discussione sul premierato - La richiesta di calendarizzare il disegno di legge di revisione costituzionale, approvato già in prima lettura al Senato e arenato da più di un anno a Montecitorio, è arrivata oggi durante la riunione ... Si legge su ilfoglio.it

La Russa: 'I tempi per il premierato ci sono, ma la scelta è politica' - Per portare a termine la riforma del premierato "i tempi ci sono è sempre una scelta politica, se la maggioranza decide di utilizzare il tempo che resta per questo obiettivo politico i tempi ci sono, ... Riporta ansa.it

Premierato, governo accelera: alla Camera a gennaio. La Russa: “Tempi ci sono, ma scelta è politica” - Il governo, nella conferenza dei capigruppo di Montecitorio, ha portato la richiesta di calendarizzare la riforma istituzionale in Aula a gennaio. msn.com scrive