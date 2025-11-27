Premier Padel 2025 il grande slam messicano accende le notti di Sky
Ad Acapulco il sipario sull’ultimo major stagionale: tre giorni di sfide di vertice tra le superstar della palla corta, con finali dopo la mezzanotte. Il viaggio del Premier Padel 2025 entra nella sua fase conclusiva e si sposta sulle coste del Messico, dove l’ Arena GNP Seguros di Acapulco ospiterà l’ultimo major di una stagione che ha attraversato continenti e capitali dello sport. Da venerdì 28 a domenica 30 novembre, il GNP México Major sarà il teatro delle partite più attese, con i migliori interpreti del circuito internazionali tra scambi ad altissima intensità tecnica e atmosfere incandescenti. 🔗 Leggi su Sportface.it
Red Bull Italia. . Il padel torna a casa sua Domenica 30 novembre, ore 23:30 GNP MEXICO MAJOR PREMIER PADEL In diretta su Red Bull TV ? Commento di @ematoshi_ e @quellidelpadel #RedBull #timetteleaaali - facebook.com Vai su Facebook
