Premier Padel 2025 il grande slam messicano accende le notti di Sky

Ad Acapulco il sipario sull’ultimo major stagionale: tre giorni di sfide di vertice tra le superstar della palla corta, con finali dopo la mezzanotte. Il viaggio del Premier Padel 2025 entra nella sua fase conclusiva e si sposta sulle coste del Messico, dove l’ Arena GNP Seguros di Acapulco ospiterà l’ultimo major di una stagione che ha attraversato continenti e capitali dello sport. Da venerdì 28 a domenica 30 novembre, il GNP México Major sarà il teatro delle partite più attese, con i migliori interpreti del circuito internazionali tra scambi ad altissima intensità tecnica e atmosfere incandescenti. 🔗 Leggi su Sportface.it