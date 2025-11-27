Premiazione dei giovani atleti a Mandello

Leccotoday.it | 27 nov 2025

Mandello premia i giovani atleti ed elegge l'atleta dell'anno. L'annuale cerimonia si svolgerà venerdì sera al cineteatro De André di piazza Leonardo da Vinci, presentata dal giornalista Stefano Bolotta.Nel corso della serata saranno chiamati sul palco gli atleti che si sono distinti nel corso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

