Premiazione dei giovani atleti a Mandello

Mandello premia i giovani atleti ed elegge l'atleta dell'anno. L'annuale cerimonia si svolgerà venerdì sera al cineteatro De André di piazza Leonardo da Vinci, presentata dal giornalista Stefano Bolotta.Nel corso della serata saranno chiamati sul palco gli atleti che si sono distinti nel corso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Altre letture consigliate

Cerimonia di premiazione Giovani Talenti ? 4 dicembre - Auditorium U12 Programma: - Saluti istituzionali del Rettore Marco Orlandi e del Professor Roberto Zoboli, Accademia Nazionale dei Lincei - "Immunità e infiammazione, dal cancro alla salute global - facebook.com Vai su Facebook

Cerimonia di premiazione Giovani Talenti ? 4 dicembre - Auditorium U12 Programma: - Saluti istituzionali - Lectio Magistralis del Professor Alberto Mantovani - Esibizione vocale del coro di Ateneo - Premiazione dei vincitori e consegna diplomi Vai su X

Mandello: al De André la premiazione dei Giovani Atleti e dell’Atleta dell’Anno - 30 la città festeggia l’impegno e i successi degli sportivi dei suoi atleti Sul palco, oltre alle giovani promesse, anche Danilo Brambilla e Luca De Fazio MANDELLO – È tutt ... Da msn.com

A Viterbo si è parlato dei talenti giovanili nello sport. Premiati gli atleti - Il convegno promosso dall’Ansmes e ospitato nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Pietro Egidi” ... Segnala msn.com

Premiazione per gli atleti. È la Pasqua dello sport - Cerimonia in Comune per chi si è distinto nelle varie discipline. Da ilrestodelcarlino.it