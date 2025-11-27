Preghiera del mattino del 27 Novembre 2025 | Rendimi attento agli altri

Lalucedimaria.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 27 novembre 2025 rendimi attento agli altri

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 27 Novembre 2025: “Rendimi attento agli altri”

Scopri altri approfondimenti

preghiera mattino 27 novembrePreghiera del mattino del 25 Novembre 2025: “Ricoprimi di Te” - La preghiera di questa mattina, 25 novembre, è agli Angeli Custodi che, come in ogni nostra azione, ci sono vicini ... lalucedimaria.it scrive

preghiera mattino 27 novembrePreghiera del mattino del 21 Novembre 2025: “Ti prego per i bisognosi” - Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Si legge su lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 27 Novembre