Tony Colombo annuncia il titolo del suo nuovo album, “Predestinato”, prodotto da Altafonte e distribuito da self Milano. «Il mio nuovo lavoro discografico, dal titolo “Predestinato”, uscirà il 9 gennaio 2026. I miei fan potranno pre-ordinarlo in tutti i miei concerti, oppure direttamente online su www.self.itwhitepagespredestinato. È un pezzo di me che non vedo l’ora di condividere». L’album “Predestinato” conterrà 14 brani i cui autori sono Vincenzo D’Agostino, Luca Barbato, Giuseppe Turco e lo stesso Tony Colombo. «Ci siamo, finalmente – afferma il cantautore palermitano, ma napoletano d’adozione – in questi ultimi mesi ho vissuto notti insonni, emozioni forti e una sola certezza: la musica sa raccontare ciò che le parole da sole non bastano a dire. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - “Predestinato”, il nuovo album di Tony Colombo in arrivo il 9 gennaio