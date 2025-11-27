Predestinato il nuovo album di Tony Colombo in arrivo il 9 gennaio
Tony Colombo annuncia il titolo del suo nuovo album, “Predestinato”, prodotto da Altafonte e distribuito da self Milano. «Il mio nuovo lavoro discografico, dal titolo “Predestinato”, uscirà il 9 gennaio 2026. I miei fan potranno pre-ordinarlo in tutti i miei concerti, oppure direttamente online su www.self.itwhitepagespredestinato. È un pezzo di me che non vedo l’ora di condividere». L’album “Predestinato” conterrà 14 brani i cui autori sono Vincenzo D’Agostino, Luca Barbato, Giuseppe Turco e lo stesso Tony Colombo. «Ci siamo, finalmente – afferma il cantautore palermitano, ma napoletano d’adozione – in questi ultimi mesi ho vissuto notti insonni, emozioni forti e una sola certezza: la musica sa raccontare ciò che le parole da sole non bastano a dire. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Estêvão: chi è il nuovo fenomeno brasiliano e le ultime news sulla stella del Chelsea È solo un ragazzo del 2007, eppure il mondo del calcio parla già di lui come di un predestinato: chi è davvero Estêvão? Estêvão Willian è uno dei nomi più osservati del calci - facebook.com Vai su Facebook
Predestinato, l’ultimo album di Tony Colombo - prodotto da "Altafonte" e distribuito da "Self Milano". Lo riporta laprovinciaonline.info
Tony Colombo, la malinconia vera di “Si perdo te” - Tony Colombo lancia a sorpresa il singolo "Si perdo te", un brano d'amore intenso che anticipa il nuovo album e tour 2025/26. lagazzettadellospettacolo.it scrive