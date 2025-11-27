Pre Milan-Lazio Allegri | Prossimo mese ricco di impegni ma bello da vivere Facciamo un passo alla volta

Pianetamilan.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan, reduce dal successo nel derby, prepara la sfida contro la Lazio del 29 novembre, valida per la 13^ giornata. Allegri, in conferenza, ha analizzato il fitto calendario di dicembre e gli obiettivi tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pre milan lazio allegri prossimo mese ricco di impegni ma bello da vivere facciamo un passo alla volta

© Pianetamilan.it - Pre Milan-Lazio, Allegri: “Prossimo mese ricco di impegni ma bello da vivere. Facciamo un passo alla volta”

