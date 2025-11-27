Pre Milan-Lazio Allegri | Prossimo mese ricco di impegni ma bello da vivere Facciamo un passo alla volta

Il Milan, reduce dal successo nel derby, prepara la sfida contro la Lazio del 29 novembre, valida per la 13^ giornata. Allegri, in conferenza, ha analizzato il fitto calendario di dicembre e gli obiettivi tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pre Milan-Lazio, Allegri: “Prossimo mese ricco di impegni ma bello da vivere. Facciamo un passo alla volta”

Altre letture consigliate

Milan-Lazio, la conferenza stampa di Allegri LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA #Milan #MilanLazio #Allegri Vai su X

VERSO MILAN–LAZIO | Le ultime da Milanello La Lazio continua la preparazione per la sfida di sabato sera a San Siro, mentre il Milan arriva al match con alcuni dubbi importanti nel reparto offensivo. Pulisic in forse contro la Lazio Il talento rossonero - facebook.com Vai su Facebook

Conferenza stampa Allegri pre Milan Lazio: «Loro una squadra organizzata, dobbiamo andare oltre il derby. Pulisic e Saelemaekers? Uno è a posto. Mese difficile» - Conferenza stampa Allegri pre Milan Lazio: il tecnico dei rossoneri ha parlato a due giorni dal match della tredicesima giornata contro i biancocelesti In vista della sfida di sabato sera a San Siro c ... Riporta calcionews24.com

Milan Lazio, conferenza stampa Allegri: «Pulisic? Ecco le sue condizioni. Saelemaekers è ok. Lazio? Affronteremo questo tipo di squadra» - Il tecnico rossonero ha lodato il lavoro di Sarri e analizzato le condizioni della sua squadra in vista del match In vista della sfida con la Lazio, in conferen ... Scrive lazionews24.com

Milan-Lazio, Allegri: "Pulisic difficilmente ci sarà. Derby stupendo, ma ora basta" - Lazio, Allegri: 'Pulisic difficilmente ci sarà. Lo riporta sport.sky.it