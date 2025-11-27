Prato violenta | quattro arresti per le aggressioni con machete e coltelli per il controllo dello spaccio

PRATO – Violenze, aggressioni e minacce per assicurarsi il controllo dello spaccio a Prato: 4 arresti, nelle perquisizioni rinvenute armi e coltelli. Il Giudice per le indagini preliminari di Prato, in aderenza a quanto richiesto dalla procura, ha emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due cittadini di nazionalità marocchina, rispettivamente, di 22 e 25 anni, di un cittadino pakistano di 34 anni e di un cittadino albanese di 38, a vario titolo, in relazione a due spedizioni punitive, concretizzatesi nelle aggressioni violente, commesse con l’impiego di armi, l’8 e il 22 agosto scorsi nel cuore della città di Prato, nei confronti, rispettivamente, di un cittadino pakistano di 21 anni e di tre soggetti della medesima nazionalità di 35, 19 e 25 anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it