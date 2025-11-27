Prato | quattro arresti per faida fra gruppi criminali stranieri Aggressioni per dominare il territorio

Firenzepost.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PRATO – Sono finiti in carcere in quattro: due marocchini di 22 e 25 anni, un pakistano di 34 e un albanese di 38. Sono stati arrestati in seguito a un’indagine coordinata dalla procura di Prato, con la collaborazione della squadra mobile e dei carabinieri del comando provinciale, su gruppi criminali stranieri che agirebbero in . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

prato quattro arresti per faida fra gruppi criminali stranieri aggressioni per dominare il territorio

© Firenzepost.it - Prato: quattro arresti per faida fra gruppi criminali stranieri. Aggressioni per dominare il territorio

Scopri altri approfondimenti

prato quattro arresti faidaPrato, quattro arresti nelle due bande che gestivano il mercato dello spaccio attraverso violente faide - Le misure cautelari eseguite dalla Squadra Mobile riguardano due cittadini marocchini di 22 e 25 anni, un pakistano di 34 e un albanese di 38, accusati di aver partecipato a due spedizioni punitive av ... Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

prato quattro arresti faidaFaida per il controllo della droga a Prato: arresti dopo le aggressioni in centro - Il procuratore Luca Tescaroli annuncia quattro ordinanze di custodia cautelare: nel mirino gruppi antagonisti di origine pakistana, marocchina e albanese per gl ... controradio.it scrive

prato quattro arresti faidaGuerra della droga, aggressioni a colpi di machete, coltelli e pistole. Quattro arresti - La contrapposizione tra gang di marocchini, pakistani e albanesi per il controllo dello spaccio finisce in violenza efferata. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prato Quattro Arresti Faida