Pozzuoli le associazioni chiedono sedi in comodato d’uso

Mercoledì 12 novembre una delegazione composta da venti associazioni cittadine è stata ricevuta dall’assessora al Patrimonio Monica Barbieri per discutere dell’annosa questione degli spazi da destinare al mondo dell’associazionismo. Ma la comunicazione successiva ha informato che “allo stato non vi sono immobili liberi da destinare alle associazioni.” Una risposta che ha lasciato perplessi molti rappresentanti . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it