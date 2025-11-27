Possibilità di successo agli Oscar per i demon hunter kpop in bilico
analisi delle possibilità alle nomination agli Oscar di “KPop Demon Hunters”. Il film “KPop Demon Hunters” si è affermato come una delle pellicole più di successo dell’anno, arrivando a dominare le classifiche di Netflix per oltre 23 settimane, con uno specifico traguardo di grande rilievo: rimanere stabile nella top 10 globale. La produzione ha conquistato il pubblico grazie a un mix vincente di musica, animazione e atmosfere contemporanee, risultando in una candidatura quasi certa in due delle categorie più ambite degli Oscar: Miglior film d’animazione e Miglior canzone originale. il contesto delle competizioni agli Oscar. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Hugh Jackman sulla possibilità di tornare come Wolverine nel MCU: "Ogni volta che fai un'intervista, devi dire: 'No, non lo farò più'. Ma poi continui a farne un altro... ed è un grande successo. Quindi dovrai farlo di nuovo? Forse. Non dirò mai più 'mai'... Ma lo p - facebook.com Vai su Facebook