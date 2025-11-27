Portofino stop ai dehors delle grandi firme se tengono chiuso d’inverno
L’ordinanza firmata dal sindaco Viacava: “I turisti arrivano anche in bassa stagione e non devono trovare un borgo fantasma”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Scopri altri approfondimenti
Donna sempre con il tacco? No, grazie — Episodio 3 L’eleganza non richiede per forza i tacchi. I mocassini Portofino Maestri Ciccone uniscono stile e comodità per ogni giorno. Acquista online maestriciccone.com/products/portofino Provali dal vivo a Milan - facebook.com Vai su Facebook
Portofino contro la serrata invernale, il Comune: “Niente dehors per chi chiude mesi” - Il sindaco Viacava: “Visitatori in ogni stagione, non voglio che siano accolti da un borgo fantasma”. Lo riporta ilsecoloxix.it
Portofino contro l’invasione dei dehors: barriere per limitare i tavolini in Piazzetta - Eleganti quanto si vuole, con quella modellatura in ghisa e il cordame al posto del vile metallo con effetto marinaro tipo sagola. Da ilsecoloxix.it
Portofino, stop ai mendicanti tra i divieti della nuova ordinanza del sindaco - Portofino dice stop all’accattonaggio, anche non molesto, nelle aree centrali, nei parcheggi, nei pressi delle chiese e lungo il molo Umberto I. Secondo tg24.sky.it