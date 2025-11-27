Portofino stop ai dehors delle grandi firme se tengono chiuso d’inverno

Repubblica.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ordinanza firmata dal sindaco Viacava: “I turisti arrivano anche in bassa stagione e non devono trovare un borgo fantasma”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

