Portato a Cattinara con tagli sul corpo | l' ombra dell' accoltellamento

C'è l'ombra dell'accoltellamento dietro alla vicenda del giovane soccorso nella tarda serata di ieri 26 novembre in viale D'Annunzio e successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Il ragazzo, nato nel 2006, è stato trovato dai carabinieri e dai sanitari nella zona. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

