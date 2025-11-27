Porta i cani al passeggio e davanti casa trova un lupo ferito che vuole entrare | Era ferito e voleva entrare

27 nov 2025

Un lupo ferito è stato avvistato questa mattina a Camerata Picena, nei pressi dell’asilo e dell’ex bocciofila. A segnalare la presenza dell’animale è stata una residente.Secondo quanto riferito dalla donna il lupo aveva un taglio dalla spalla al collo, appariva molto magro e si muoveva con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

