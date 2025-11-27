Porta i cani al passeggio e davanti casa trova un lupo ferito che vuole entrare | Era ferito e voleva entrare
Un lupo ferito è stato avvistato questa mattina a Camerata Picena, nei pressi dell’asilo e dell’ex bocciofila. A segnalare la presenza dell’animale è stata una residente.Secondo quanto riferito dalla donna il lupo aveva un taglio dalla spalla al collo, appariva molto magro e si muoveva con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Perseguita la ex fidanzata, minaccia di morte lei e i suoi cani e tenta di sfondare la porta della sua abitazione. Per questa ragione un 50enne è stato arrestato a Catania dalla polizia di Stato, al culmine di una serie di episodi di minacce e vessazioni ai danni d - facebook.com Vai su Facebook
Porta in cane a passeggio nella pineta di Viareggio e trova un cadavere tra la vegetazione - Si è aperta la 57esima edizione dei Seminari Internazionali sulle Emergenze Planetarie, organizzati dalla Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica, ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Roma, violentata nel parco a Tor Tre Teste mentre porta il cane a passeggio: «Incubo durato dieci minuti». Caccia all'aggressore - I dettagli qui Rapinata del telefonino e violentata mentre porta a spasso il cane nel parco di Tor Tre Teste. Si legge su roma.corriere.it
Accoltellata in strada da uno sconosciuto mentre porta a passeggio il cane - È accaduto a Sottomarina di Chioggia a una donna – una turista di nazionalità tedesca, di circa 30 anni, - Segnala unionesarda.it