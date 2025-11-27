Porta i cani a passeggio e quando torna trova davanti casa trova un lupo ferito | Voleva entrare

Un lupo ferito è stato avvistato questa mattina a Camerata Picena, nei pressi dell’asilo e dell’ex bocciofila. A segnalare la presenza dell’animale è stata una residente.Secondo quanto riferito dalla donna il lupo aveva un taglio dalla spalla al collo, appariva molto magro e si muoveva con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Porta i cani a passeggio e quando torna trova davanti casa trova un lupo ferito: "Voleva entrare"

Argomenti simili trattati di recente

Perseguita la ex fidanzata, minaccia di morte lei e i suoi cani e tenta di sfondare la porta della sua abitazione. Per questa ragione un 50enne è stato arrestato a Catania dalla polizia di Stato, al culmine di una serie di episodi di minacce e vessazioni ai danni d - facebook.com Vai su Facebook

Porta in cane a passeggio nella pineta di Viareggio e trova un cadavere tra la vegetazione - Si è aperta la 57esima edizione dei Seminari Internazionali sulle Emergenze Planetarie, organizzati dalla Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica, ... Da ilfattoquotidiano.it

Porta a passeggio il cane, trova un cadavere in mezzo alla pineta - Sul posto, in seguito alla segnalazione, sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per risalire l’identità dell’uomo deceduto. Lo riporta rainews.it

Accoltellato mentre porta a passeggio il cane a Chiaia: 19enne colpito al fegato, operato d’urgenza - Secondo una prima ricostruzione, il 19enne sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei mentre portava a passeggio il cane e colpito con una coltellata; indagano i carabinieri. Secondo fanpage.it