Pop Mart e Labubu alla conquista di Roma aperto il secondo store italiano
AGI - Dopo una lunga attesa da parte di fan e appassionati, Pop Mart, brand globale in ascesa nel campo della cultura pop e dell'intrattenimento, annuncia l'apertura del suo secondo punto vendita in Italia, nella centralissima Via del Corso 511 a Roma. Nel cuore della città, a pochi passi da Piazza del Popolo e dalla fermata della metropolitana Flaminio, il negozio gode di una posizione strategica che intercetta sia residenti che turisti internazionali in cerca di esperienze di acquisto esclusive. Con i suoi 160 mq distribuiti su due livelli, interamente dedicati alla vendita, il nuovo store è pensato come un vero e proprio viaggio immersivo nel mondo Pop Mart. 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
Labubu e Pop Mart arrivano a Roma: il nuovo punto vendita nel cuore della città ift.tt/MjtP89F Vai su X
È davvero finita l’era dei Labubu? Mentre Pop Mart apre nuovi store e prepara il film di Labubu, i dati mostrano un assestamento del fenomeno e l’ascesa del nuovo erede - facebook.com Vai su Facebook
Pop Mart e Labubu arrivano a Roma, aperto il secondo store del marchio in Italia - Gli amanti dei gadget e i cacciatori di tendenze potranno fare shopping nel nuovo store nel cuore della Capitale. Scrive tg24.sky.it
Pop Mart cresce in Italia: 2° negozio a Roma - Pop Mart consolida la sua presenza in Italia con l'inaugurazione del suo secondo flagship store situato nella centralissima Via Del Corso a Roma. Riporta gdoweek.it
Labubu e Pop Mart arrivano a Roma: il nuovo punto vendita nel cuore della città - I visitatori troveranno Molly, Dimoo, Skullpanda, The Monsters, Hirono e prodotti in edizione limitata ... Da romatoday.it