Pontida malore dopo il litigio col fratello | morto in ospedale Marco Motta colpito da aneurisma

Pontida (Bergamo), 27 novembre 2025 – E’ morto nella notte in ospedale Marco Motta, il pizzaiolo di 39 anni vittima di un malore dopo un litigio col fratello, al termine di una serata in un locale di Pontida. I medici che lo avevano in cura al Papa Giovanni XXIII di Bergamo avevano riscontrato un aneurisma, ma sul corpo non risultavano segni di violenza compatibili con un pestaggio o una colluttazione. Anche i l fratello 30enne, in cura per problemi psichiatrici, è ricoverato in osservazione nello stesso ospedale bergamasco. E’ ancora sedato e per questo non è ancora stato ascoltato dai carabinieri che stanno indagando per ricostruire quanto accaduto fuori dal QI Bar di Pontida, dove i due fratelli si erano recati con alcuni amici per trascorrere la serata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

