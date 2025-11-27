Pontedera per il riscatto | Basta coi passi falsi
Rialzarsi e guardare avanti. Sperando magari di ritrovare quel margine di serenità in più, bruciato dopo i risultati dell’ultimo turno. Che per il Pontedera, battuto 2-0 dal Bra, hanno visto ridursi ad un solo punto il vantaggio sulla zona play out. Il cammino è però ancora lungo e il presidente Simone Millozzi invita a restare compatti e concentrati in vista della sfida casalinga di domenica contro il Carpi: "Il turno precedente onestamente non è andato bene, quindi la partita di domenica al Mannucci diventa una ulteriore gara determinante. Non dico che sia decisiva o cruciale, ma quasi, e per questo va affrontata con un approccio iniziale diverso, ossia migliore, da quello che siamo abituati a tenere, e che contro la Pianese e il Bra non sono stati granché buoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
