Pontedera fontana da restaurare | servono 45mila euro

Pontedera, 27 novembre 2025 – Il progetto c’è, i soldi no. Deve aspettare ancora del tempo, non si sa quanto, la fontana del Duomo prima che l’acqua possa tornare a sgorgare in una struttura riportata in sicurezza. Servono circa 45mila euro per restaurare completamente questo storico monumento cittadino e per riportarlo a nuova vita dopo che evidenti cedimenti strutturali l’hanno messa fuori uso e a rischio strutturale. Fondi che al momento non sono a bilancio. Della questione si era recentemente occupato anche il divulgatore scientifico Luca Lupi, sottolineando come crepe e infiltrazioni stessero portando quest’opera di quasi 100 anni nel degrado. 🔗 Leggi su Lanazione.it

