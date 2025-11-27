Ponte sullo Stretto stop della magistratura contabile Ministero | Tecnici già al lavoro per superare tutti i rilievi
La Corte dei conti ha negato il visto alla delibera del Cipess sul ponte sullo Stretto per violazione di due direttive europee e mancata acquisizione del parere dell’Autorità trasporti, ma il Ministero delle Infrastrutture annuncia la prosecuzione dell’iter e mobilita tecnici e giuristi per superare tutti i rilievi della magistratura contabile. La decisione della Sezione centrale di controllo, assunta lo scorso ottobre e motivata oggi con una deliberazione ufficiale, blocca temporaneamente la registrazione necessaria per il progetto del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. Il Governo reagisce con determinazione: in una nota diffusa in serata, il MIT sottolinea la “positiva collaborazione con la Commissione europea” e ribadisce l’obiettivo di realizzare “un Ponte unico al mondo per sicurezza, sostenibilità, modernità e utilità”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Corte dei Conti: 'Il Ponte sullo Stretto viola l'habitat naturale, il nodo del piano tariffario'. Rese note le motivazioni per la bocciatura dell'opera #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti motiva la bocciatura. I nodi: ambiente, appalto e tariffe Vai su X
Ponte sullo Stretto, ecco perché la Corte dei Conti ha detto no – LA DELIBERA - ROMA Violazione dell’habitat naturale, modifiche contrattuali e mancato parere dell’Art sul piano tariffario. Lo riporta msn.com
Ponte sullo Stretto, ecco i 3 motivi del primo stop imposto dalla Corte dei Conti - Sono state trasmesse le motivazioni della prima delle due bocciature pronunciate dai magistrati contabili, quella del 29 ottobre. Da blogsicilia.it
Ponte sullo Stretto, Ciucci in Commissione: “Rilievi della Corte dei conti superabili” - Non è ancora finita la partita sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto nonostante le due bocciature della Corte dei Conti. Da blogsicilia.it