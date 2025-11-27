Ponte sullo Stretto stop della magistratura contabile Ministero | Tecnici già al lavoro per superare tutti i rilievi

La Corte dei conti ha negato il visto alla delibera del Cipess sul ponte sullo Stretto per violazione di due direttive europee e mancata acquisizione del parere dell’Autorità trasporti, ma il Ministero delle Infrastrutture annuncia la prosecuzione dell’iter e mobilita tecnici e giuristi per superare tutti i rilievi della magistratura contabile. La decisione della Sezione centrale di controllo, assunta lo scorso ottobre e motivata oggi con una deliberazione ufficiale, blocca temporaneamente la registrazione necessaria per il progetto del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. Il Governo reagisce con determinazione: in una nota diffusa in serata, il MIT sottolinea la “positiva collaborazione con la Commissione europea” e ribadisce l’obiettivo di realizzare “un Ponte unico al mondo per sicurezza, sostenibilità, modernità e utilità”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

