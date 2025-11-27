Ponte sullo Stretto le ragioni della bocciatura Chigi | Ampio margine di chiarimento

La Corte dei Conti ha reso note le motivazioni principali della bocciatura del Ponte sullo stretto. Si tratta in sintesi: della violazione dell'habitat naturale, di modifiche contrattuali e mancato parere dell'Art sul piano tariffario. Nel dettaglio, i giudici contabili contestano la violazione di una direttiva europea, la numero 9243CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della cosiddetta delibera "Iropi", la violazione dell'art. 72 della direttiva 201424UE, in considerazione delle modificazioni sostanziali, oggettive e soggettive, intervenute nell'originario rapporto contrattuale, la violazione degli artt. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ponte sullo Stretto, le ragioni della bocciatura. Chigi: "Ampio margine di chiarimento"

