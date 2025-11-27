Ponte sullo Stretto le motivazioni della Corte dei Conti | violate due direttive Ue e il nodo del piano tariffario

Non è solo una questione di metodo. La bocciatura da parte della Corte dei Conti della delibera Cipess che dava il via libera definitivo al progetto del Ponte sullo Stretto deriva anche dalla violazione di due direttive europee, come si legge nelle motivazioni rese note dai giudici contabili. La Corte dei Conti sottolinea diverse criticità della delibera: la violazione della direttiva habitat naturale, le modifiche contrattuali (con la violazione di un’altra diretiva Ue) e anche il mancato parere dell’Art sul piano tariffario. Nello specifico, viene segnalata la violazione della direttiva europea sulla conservazione degli habitat naturali (a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della cosiddetta delibera Iropi), la violazione dell’articolo 72 della direttiva 201424Ue derivante dalle modifiche rispetto all’originario rapporto contrattuale e la mancata acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti sul piano tariffario posto a fondamento del piano finanziario. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ponte sullo Stretto, le motivazioni della Corte dei Conti: violate due direttive Ue e il nodo del piano tariffario

