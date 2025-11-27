Ponte sullo Stretto la Corte dei conti spiega la bocciatura

La sentenza con cui la Corte dei conti, a ottobre, ha rifiutato la registrazione della delibera Cipess sul ponte sullo Stretto è stata accompagnata dalle motivazioni depositate dalla Sezione centrale di controllo. Nel provvedimento i magistrati individuano come fondamentali la violazione della direttiva europea sulla tutela degli habitat naturali e la mancata acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti, oltre all’infrazione della direttiva sugli appalti per le modifiche sostanziali intervenute nel rapporto contrattuale originario. La Corte rileva l’assenza di un’istruttoria adeguata e di motivazioni che giustificassero la procedura Iropi utilizzata dal governo per qualificare l’opera come di rilevante interesse pubblico. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti spiega la bocciatura

