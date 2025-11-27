Ponte sullo Stretto due direttive Ue | cosa c' è dietro il no della Corte dei Conti

La Corte dei Conti spiega i motivi per cui non ha dato il via libera al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo i giudici, non si sarebbe tenuto conto di due direttive Ue: una sulla conservazione degli habitat naturali e una sugli appalti. A questo si aggiungerebbe la mancata acquisizione del parere della Autorità di regolazione dei trasporti. La decisione della Corte risale allo scorso ottobre, quando è stato negato il visto e la conseguente registrazione della delibera del Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile), risalente ad agosto, sul via libera al ponte sullo Stretto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ponte sullo Stretto, "due direttive Ue": cosa c'è dietro il no della Corte dei Conti

