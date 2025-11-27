Ponte sullo Stretto Corte dei Conti | Viola direttiva Ue su habitat naturale

Iltempo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violazione delle direttive europee in materia di habitat naturale e mancato parere dell'Art (Autorita' regolazione dei tasporti) sul piano tariffario. Questi i motivi principali della bocciatura del Ponte sullo Stretto comunicate dalla Corte dei Conti che lo scorso mese di ottobre ha negato il visto e la conseguente registrazione alla delibera del Cipess sul via libera al ponte sullo Stretto di Messina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ponte sullo stretto corte dei conti viola direttiva ue su habitat naturale

© Iltempo.it - Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti: "Viola direttiva Ue su habitat naturale"

News recenti che potrebbero piacerti

ponte stretto corte contiPonte sullo Stretto, perché la Corte dei Conti ha detto no: violate direttive Ue su ambiente e appalti. E c’è il nodo tariffe - I giudici contabili negano il via libera al progetto: contestate la procedura ambientale e i contratti con Eurolink ... ilfattoquotidiano.it scrive

ponte stretto corte contiPonte sullo Stretto, la verità della Corte dei conti: ecco cosa non va del progetto - I giudici contabili hanno bloccato l’infrastruttura per violazioni ambientali e contrattuali, e per la mancata consultazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti sul piano tariffario ... Lo riporta milanofinanza.it

ponte stretto corte contiPonte sullo stretto, Corte dei Conti spiega perché ha bocciato il progetto: “Viola le direttive europee” - La Corte dei Conti ha reso note le motivazioni alla base della sentenza che ha bocciato il progetto del Ponte sullo Stretto ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Corte Conti