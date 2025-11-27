Ponte sullo Stretto Corte dei Conti | Viola direttiva Ue su habitat naturale

Violazione delle direttive europee in materia di habitat naturale e mancato parere dell'Art (Autorita' regolazione dei tasporti) sul piano tariffario. Questi i motivi principali della bocciatura del Ponte sullo Stretto comunicate dalla Corte dei Conti che lo scorso mese di ottobre ha negato il visto e la conseguente registrazione alla delibera del Cipess sul via libera al ponte sullo Stretto di Messina. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti: "Viola direttiva Ue su habitat naturale"

