Ponte sullo stretto Corte dei Conti spiega perché ha bocciato il progetto | Viola le direttive europee

La Corte dei Conti ha reso note le motivazioni alla base della sentenza che ha bocciato il progetto del Ponte sullo Stretto. Secondo i giudici quest'ultimo viola due direttive europee, di cui una in materia di appalti, l'altra di habitat naturali. Inoltre manca il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sul piano tariffario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Cgil, ponte Stretto danno enorme a economia del territorio. Il sindacato aderisce al corteo di sabato a Messina #ANSA Vai su X

Il 29 novembre andremo a Messina per manifestare contro il ponte sullo stretto. Un grande corteo dopo i rilievi e dinieghi della Corte dei Conti, che hanno messo in evidenza criticità rilevanti del progetto: assenza di coperture finanziarie, rischi di squilibrio nell - facebook.com Vai su Facebook

Ponte sullo Stretto, perché la Corte dei Conti ha detto no: violate direttive Ue su ambiente e appalti. E c’è il nodo tariffe - I giudici contabili negano il via libera al progetto: contestate la procedura ambientale e i contratti con Eurolink ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Ponte sullo stretto, Corte dei Conti spiega perché ha bocciato il progetto: “Viola le direttive europee” - La Corte dei Conti ha reso note le motivazioni alla base della sentenza che ha bocciato il progetto del Ponte sullo Stretto ... fanpage.it scrive

Ponte sullo Stretto, la verità della Corte dei conti: ecco cosa non va del progetto - I giudici contabili hanno bloccato l’infrastruttura per violazioni ambientali e contrattuali, e per la mancata consultazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti sul piano tariffario ... Scrive milanofinanza.it