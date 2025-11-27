Ponte sullo Stretto Ciucci | Avviato un attento esame della motivazioni della Corte dei conti

"Abbiamo ricevuto e stiamo esaminando in queste ore le motivazioni della Corte dei conti per il provvedimento di ricusazione del visto alla Delibera Cipess n. 412025 che ad agosto ha approvato il progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina". È il commento dell'Amministratore delegato.

