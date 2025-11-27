Ponte Stretto Corte dei Conti | Viola habitat e direttive europee Palazzo Chigi | Margini di chiarimento

La Corte dei Conti ha depositato le motivazioni con cui ha negato il visto e la registrazione alla libera del Cipess per il Ponte sullo Stretto: violazione di due direttive europee, fra cui quella Habitat, sulla conservazione degli habitat naturali. Questo il testo della nota della Corte dei Conti: “La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha depositato in data odierna la deliberazione n. 192025PREV, rendendo note le motivazioni per le quali il 29 ottobre scorso è stato ricusato il visto – e la conseguente registrazione – della delibera Cipess n. 41 del 6 agosto 2025 avente a oggetto: ‘Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria: assegnazione risorse FSC ai sensi dell’articolo 1, comma 273-bis, della legge n. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ponte Stretto, Corte dei Conti: “Viola habitat e direttive europee”. Palazzo Chigi: “Margini di chiarimento”

