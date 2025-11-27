Pompei | l’intelligenza artificiale ricompone i frammenti degli affreschi

(Adnkronos) – La tecnologia incontra la storia: grazie a un progetto europeo i frammenti degli affreschi di Pompei, ridotti in pezzi dal tempo e dai bombardamenti, stanno trovando nuova vita grazie a robot e algoritmi di intelligenza artificiale. Una sperimentazione che promette di rivoluzionare il lavoro degli archeologi. Volg al termine il progetto di ricerca RePair, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

- "RePAIR Final Workshop" è il tema del convegno in programma martedì 25 novembre nell'auditorium del Parco Archeologico di Pompei. Il convegno traccia un bilancio del progetto “RePAIR”, acronimo di Reconstructio - facebook.com Vai su Facebook

Pompei: l'intelligenza artificiale ricompone i frammenti degli affreschi - La tecnologia incontra la storia: grazie a un progetto europeo i frammenti degli affreschi di Pompei, ridotti in pezzi dal tempo e dai bombardamenti, stanno trovando nuova vita grazie a robot e algori ... adnkronos.com scrive

Pompei, l'antica Roma incontra l'Intelligenza Artificiale in una serie tv comica - Prepariamoci a un viaggio esilarante nel tempo con la nuova serie comica “Pompei”, una produzione innovativa che unisce il cabaret napoletano all'avanguardia dell'Intelligenza Artificiale. Scrive ilmattino.it