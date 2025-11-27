Polverosi dice la sua sulla sconfitta nerazzurra al Wanda Metropolitano | le parole

Inter News 24 Polverosi analizza la sconfitta di Chivu contro l’Atletico Madrid! Le parole del giornalista sulla sfida dei nerazzurri. Nel commento del giornalista Alberto Polverosi sulle pagine del Corriere dello Sport, emerge la delusione per la sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid al Metropolitano, una partita che, secondo Polverosi, la squadra di Chivu non meritava di perdere. Nonostante la buona prestazione, soprattutto nella prima parte di gara e nel secondo tempo, i nerazzurri si sono visti beffati al 93? da un gol di Gimenez su calcio d’angolo. Un episodio che ha tolto via tutte le certezze della squadra, facendo crescere ulteriormente il fastidio legato alle cinque sconfitte in 17 gare ufficiali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Polverosi dice la sua sulla sconfitta nerazzurra al Wanda Metropolitano: le parole

News recenti che potrebbero piacerti

La didascalia di questa foto dice: "Funerale di uno dei capi di Segheneiti, 1894 " Chi l'ha postata su X, presume si tratti del funerale di Bahta Hagos, il quale però accadde nel 1895 ma, questo potrebbe anche essere un errore di trascrizione, infrequente ma po - facebook.com Vai su Facebook

Polverosi: “Inter, brucia maledettamente. 5 sconfitte in 17 gare sono troppe per chi…” - Sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, giornalista, ha analizzato così la sconfitta di ieri dell'Inter contro l'Atletico Madrid ... Riporta msn.com

Polverosi: "Fiorentina, finalmente una squadra. Juve ordinaria e senza qualità in mediana" - Secondo pareggio consecutivo per la Fiorentina, che ferma sull'1- Si legge su tuttomercatoweb.com

Italia, Polverosi sulla sconfitta contro la Germania: "Una squadra con lo spirito giusto" - gol che abbiamo costruito ma soprattutto quelli che i tedeschi hanno sfruttato per segnare le due reti e per metterci in ... Secondo tuttomercatoweb.com