Polstrada Avellino Ovest evita una tragedia | arrestato uomo per tentato omicidio

Tempo di lettura: < 1 minuto Si chiamano Giuseppe e Fabio, gli agenti della Polstrada di Avellino Ovest che, con prontezza e sangue freddo, hanno evitato l’ennesima tragedia di violenza domestica. È successo sull’A16, dove una pattuglia ha notato un furgone fermo in corsia d’emergenza. A catturare la loro attenzione è stato il pianto disperato di un bimbo di appena tre anni, tremante e sotto choc. Poco distante, in un dirupo, gli agenti hanno individuato un uomo in evidente stato di confusione che urlava: «Aiutatemi, l’ho ammazzata!». A pochi metri da lui, il ritrovamento più drammatico: una donna riversa a terra, priva di sensi, con segni evidenti di strangolamento e diverse ferite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

