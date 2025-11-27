Polpa di Flor Canosa romanzo ad alta densità
In Polpa (Neo Edizioni – Collana Potlach) di Flor Canosa, Irma ha solo dodici anni quando il dolore entra nella sua vita: nell’arco dello stesso giorno ha il menarca e si punge una mano con le spine di una Santa Rita. Questi due episodi segnano l’inizio di una trasformazione irreversibile. Anni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
"Non è una lettura di conforto: è un lampo di intensità brutale". . Per Chili di Libri, Anita Pulvirenti su POLPA dell'autrice argentina Flor Canosa. chilidilibri.altervista.org/polpa-di-flor-… via @Chilidilibri Vai su X
“Polpa” di Flor Canosa, romanzo ad alta densità - In una società che vieta il dolore e rende docili i corpi, i protagonisti si muovono come posseduti, trascinati da impulsi febbrili. Riporta lecceprima.it