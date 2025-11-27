Polonia Varsavia rivanga attentato ferroviario e minaccia gruppi di sorveglianza e scudo anti-droni per proteggere infrastrutture chiave

Dopo l'attentato alla linea ferroviaria Varsavia-Lublino dello scorso 17 novembre, la "russofobia dilagante" - come l'ha definita Peskov - non si ferma. Ora in Polonia il governo ha intenzione di realizzare un sistema anti-droni istituendo "zone speciali" di abbattimento autorizzato di velivoli non.

