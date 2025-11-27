Polonara torna a camminare | Sedia a rotelle bye bye!

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini diffuse dalla moglie ritraggono il campione di basket Achille Polonara sorridente che cammina autonomamente fuori dal Policlinico Sant'Orsola, dove sta portando avanti le cure contro la leucemia mieloide che gli è stata diagnosticata il giugno scorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

polonara torna a camminare sedia a rotelle bye bye

© Gazzetta.it - Polonara torna a camminare: "Sedia a rotelle, bye bye!"

