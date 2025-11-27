Polo scientifico via ai lavori idraulici Sopralluogo della rettrice

Hanno preso il via, al campus scientifico e tecnologico sestese, i lavori per la messa in sicurezza idraulica e per la mobilità sostenibile, in attuazione degli impegni presi con la convenzione sottoscritta tra Università di Firenze e Comune di Sesto Fiorentino per l’attuazione del Piano Particolareggiato. L’intervento di difesa idraulica, da 5 milioni di euro, si concentra sulla realizzazione di una grande vasca di laminazione progettata per contenere le acque di piena del canale di cinta orientale, con una capacità di stoccaggio fino a 200.000 metri cubi. Il progetto prevede anche la realizzazione di un canale scolmatore e di nuove opere accessorie come il sottopasso idraulico per il metanodotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

