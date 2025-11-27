Polizzi Generosa pubblicata la gara per il consolidamento della frana nel quartiere San Pietro
La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, interviene a Polizzi Generosa, per eliminare il rischio e le criticità esistenti nel versante a valle del quartiere di San Pietro e in un tratto della strada statale 643. È. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
