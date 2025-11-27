Polizia di Stato e Gruppo Fs | convenzione per sicurezza e prevenzione nel trasporto ferroviario

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rinnovano la loro cooperazione istituzionale per garantire ai cittadini una mobilità più sicura, infrastrutture più protette e servizi di prevenzione sempre più efficaci. La nuova convenzione, firmata dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, consolida una cooperazione che da oltre vent’anni unisce le due istituzioni nella tutela della sicurezza ferroviaria, valorizzando la professionalità e l’impegno quotidianamente profuso dal personale della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Polizia di Stato e Gruppo Fs: convenzione per sicurezza e prevenzione nel trasporto ferroviario

