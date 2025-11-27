Poker del Potenza l' Audace perde al ' Viviani' e saluta la Coppa

Si ferma agli ottavi di finale l'avventura dell'Audace Cerignola nella Coppa Italia di serie C. La formazione di mister Maiuri è stata eliminata dal Potenza, perdendo 4-2 la sfida al ‘Viviani’. A nulla è servita la doppietta di Emmausso, in particolare il primo gol (realizzato su rigore), che ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Poker del Potenza, l'Audace perde al 'Viviani' e saluta la Coppa

