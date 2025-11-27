Poggibonsi | salta di nuovo la panchina Esonerato Gamma arriva Consonni

Un'altra svolta tecnica per il Poggibonsi. Ieri pomeriggio la società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico Gabrio Gamma (nella foto) per affidare la guida della prima squadra giallorossa a Luigi Consonni, classe 1977, nato a Seregno, esperienze da mister in serie D con la Pistoiese e, nel 2024- 2025, con il Grosseto dopo l'esonero, tredici mesi or sono, di Roberto Malotti. Sempre nel Grosseto, ma nel 2012, Consonni si era cimentato da collaboratore dell'équipe di Lamberto Magrini Riepilogando le varie puntate di questa tranche di torneo, l'allenatore poggibonsese, ingaggiato in estate come vice all'interno dello staff, era subentrato a Federico Barontini in ottobre, all'indomani della sconfitta a Foligno.

