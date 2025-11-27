Poggibonsi | festa Trony Per i vent’anni di attività previste nuove assunzioni
A Poggibonsi il negozio Trony festeggia i vent’anni e annuncia nuovi ingressi nell’organico. "Sei i dipendenti ad oggi al lavoro: vogliamo incrementare il team e arrivare a nove effettivi", dichiara il titolare, Andrea Bianchi, che abbiamo incontrato l’altra sera in occasione dello speciale compleanno con la partecipazione di clienti, operatori del settore e numerosi amici. In realtà una storia commerciale capace di attraversare più decenni, a cominciare da prima degli albori del boom economico in Valdelsa. Risale infatti al 1958 la creazione del marchio Electra, all’interno di piccoli locali nel centro storico di Poggibonsi, da parte di Enzo Bianchi, padre di Andrea, e di Piero Burresi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Al ristorante Alcide i venti anni della tradizionale festa patrocinata dal Comune di Poggibonsi e dedicata alle più famose zuppe di pesce italiane https://nelquotidiano.news/Rubriche/Food/2025/11/17/alcide-al-cacciucco-day-la-ghiotta-messinese-di-tischi-tosch - facebook.com Vai su Facebook
Poggibonsi, aria di festa. Scatta il conto alla rovescia per la festa di San Lucchese - Lunedì 28 alle 21 processione con partenza dalla chiesa dello Spirito Santo. Segnala lanazione.it
Festa delle Paste Sudice, Riscoprire i Sapori Tradizionali di Poggibonsi - La quinta edizione della Festa delle Paste Sudice a Poggibonsi offre l'occasione di gustare un piatto tradizionale della cucina poggibonsese. Da lanazione.it