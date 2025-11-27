Poggibonsi | festa Trony Per i vent’anni di attività previste nuove assunzioni

A Poggibonsi il negozio Trony festeggia i vent’anni e annuncia nuovi ingressi nell’organico. "Sei i dipendenti ad oggi al lavoro: vogliamo incrementare il team e arrivare a nove effettivi", dichiara il titolare, Andrea Bianchi, che abbiamo incontrato l’altra sera in occasione dello speciale compleanno con la partecipazione di clienti, operatori del settore e numerosi amici. In realtà una storia commerciale capace di attraversare più decenni, a cominciare da prima degli albori del boom economico in Valdelsa. Risale infatti al 1958 la creazione del marchio Electra, all’interno di piccoli locali nel centro storico di Poggibonsi, da parte di Enzo Bianchi, padre di Andrea, e di Piero Burresi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

