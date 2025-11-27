Poco spazio nelle palestre genitori costretti a ' spiare' le partite dei figli dalla porta

Genitori in piedi o addirittura costretti a spiare dalla porta delle palestre per assistere alle partite di basket dei propri figli. Succede a Marcianise dove le strutture sportive hanno non avrebbero abbastanza spazio per ospitare atleti e famiglie. A denunciarlo è la consigliera comunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

