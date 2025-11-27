Poco F8 Pro e Ultra ufficiali | specifiche e prezzi

Xiaomi ha lanciato a livello globale due nuovi modelli della serie economica Poco: Poco F8 Pro e Poco F8 Ultra. I due nuovi smartphone sono già disponibili all’acquisto in Italia a partire da 519,90€. Nel panorama altamente competitivo degli smartphone, il vero valore non è più solo nelle fotocamere o nei display ultra-luminosi, ma in ciò che costruisce un’esperienza completa. Poco, fedele al suo DNA di innovazione accessibile, segna una svolta con la nuova serie Poco F8, dove il protagonista è l’audio. E per farlo alza l’asticella collaborando con un gigante del settore: Bose. Xiaomi 15T Pro e 15T in offerta lancio con smartwatch e Photo Printer incluso. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Poco F8 Pro e Ultra ufficiali: specifiche e prezzi

Argomenti simili trattati di recente

POCO F8 Ultra / F8 Pro / Redmi K90 Pro Max - This Phone has a SUBWOOFER! youtu.be/2fK-4HR0fLY?si… via @YouTube @POCOGlobal Vai su X

Poco F8 Ultra e Pro ufficiali: audio Bose, batteria da 6.500 mAh e prezzi Italia Scopri i nuovi Poco F8 Ultra e Pro: audio Bose, batteria da 6.500 mAh e prezzi Italia! Con un sistema audio 2.1 canali e un display AMOLED da 6,9 pollici, Poco F8 Ultra promett - facebook.com Vai su Facebook

POCO F8 Pro e Ultra ufficiali: audio Bose e Snapdragon 8 Elite | Prezzi e promo lancio - F8 Ultra ha un display HyperRGB da 6,9" e con struttura a subpixel RGB completa e dal consumo energetico il 19,5% inferiore rispetto a POCO F7 Ultra. Come scrive hdblog.it

POCO F8 Pro e Ultra: debutto globale con prezzi aggressivi - POCO ha ufficialmente presentato i suoi nuovi smartphone di punta, POCO F8 Pro e POCO F8 Ultra, due modelli che puntano a conquistare il mercato globale grazie a specifiche di fascia alta e un ... xiaomitoday.it scrive

POCO F8 Ultra e F8 Pro sono ufficiali e irrompono nel segmento premium (in offerta lancio) - POCO F8 Ultra e POCO F8 Pro sono ufficiali: scopriamo insieme i nuovi smartphone che fanno segnare l'ingresso del brand nel segmento premium! Lo riporta tuttoandroid.net