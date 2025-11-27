PnrrMeloni | rafforza ok Ue a revisione
18.10 "L'approvazione definitiva da parte del Consiglio europeo della revisione del Pnrr italiano conferma ancora una volta il lavoro solido e credibile del governo nell'attuazione del Piano". Così la premier Meloni dopo il via libera Ue. La revisione, continua, "mantiene invariata la dotazione finanziaria di 194,4 mld di euro, sottolineando l'impegno a proseguire con concretezza le riforme e gli investimenti strategici". Un risultato, aggiunge, che "rafforza la posizione dell'Italia in Europa".Atteso a breve ok a pagamento ottava rata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
