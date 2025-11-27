Pnrr Meloni | Ok Ue a revisione è conferma lavoro credibile Governo Ora l’ottava rata

“L’approvazione definitiva da parte del Consiglio europeo della revisione del Pnrr italiano conferma ancora una volta il lavoro solido e credibile del Governo nell’attuazione del Piano”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l’approvazione definitiva della revisione del Pnrr italiano, predisposta in linea con gli indirizzi della Commissione contenuti nella Comunicazione del 4 giugno 2025 ‘NextGenEU: the road to 2026’, che invita gli Stati membri ad aggiornare i propri Piani in vista della scadenza del 31 agosto 2026 per il conseguimento di tutti gli obiettivi e traguardi previsti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pnrr, Meloni: “Ok Ue a revisione, è conferma lavoro credibile Governo. Ora l’ottava rata”

