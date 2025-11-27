Pneumatico scoppiato gli ultimi aggiornamenti | fuori pericolo i meccanici travolti da deflagrazione e schegge

Forlitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena arrivano buone notizie. Non sono in pericolo di vita i due meccanici 75enni rimasti gravemente feriti mercoledì mattina nello scoppio di uno pneumatico all'officina Team Piloti Forlivesi di via Ca' Albana, una traversa di via Mario Persiani, tra San. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

pneumatico scoppiato gli ultimi aggiornamenti fuori pericolo i meccanici travolti da deflagrazione e schegge

© Forlitoday.it - Pneumatico scoppiato, gli ultimi aggiornamenti: fuori pericolo i meccanici travolti da deflagrazione e schegge

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Pneumatico Scoppiato Ultimi Aggiornamenti