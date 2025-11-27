Pneumatico scoppiato gli ultimi aggiornamenti | fuori pericolo i meccanici travolti da deflagrazione e schegge
Dall'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena arrivano buone notizie. Non sono in pericolo di vita i due meccanici 75enni rimasti gravemente feriti mercoledì mattina nello scoppio di uno pneumatico all'officina Team Piloti Forlivesi di via Ca' Albana, una traversa di via Mario Persiani, tra San. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
