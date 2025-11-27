PlayStation Plus ultime possibilità di giocare 11-11 memories retold prima che sparisca dal servizio

Il catalogo di PlayStation Plus continua a evolversi, portando via alcuni dei titoli più apprezzati dai giocatori. Tra le recenti novità, spicca la notizia che un gioco molto stimato, 11-11 Memories Retold, sarà rimosso dalla libreria Game Catalog entro il 16 dicembre. Questa decisione rappresenta un ulteriore esempio del turnover che caratterizza il servizio, che offre moltissimi giochi gratuiti ma con limiti temporali per alcune importanti produzioni. il ritiro di un titolo dal catalogo di playstation plus. informazioni sulla rimozione di 11-11 Memories Retold. Il gioco 11-11 Memories Retold si distingue per essere un'esperienza narrativa ambientata sul fronte occidentale della Prima guerra mondiale.

