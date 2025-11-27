PlayStation Plus Essential dicembre 2025 | contenuti novità e date dei giochi gratuiti

Gamerbrain.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sony Interactive Entertainment ha annunciato i giochi gratuiti di dicembre 2025 per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, scaricabili e riscattabili dal 2 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, senza alcun costo aggiuntivo. Si tratta di un mese particolarmente ricco, con titoli che spaziano dall’horror cooperativo all’azione futuristica, dalle corse contro il tempo a esperienze narrative reinterpretate in chiave creativa. PlayStation Plus – Gamerbrain.net Killing Floor III – Terrore cooperativo e bioingegneria fuori controllo (PS5). Il celebre franchise horror in prima persona torna nella sua versione più violenta e adrenalinica. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

playstation plus essential dicembre 2025 contenuti novit224 e date dei giochi gratuiti

© Gamerbrain.net - PlayStation Plus Essential dicembre 2025: contenuti, novità e date dei giochi gratuiti

Argomenti simili trattati di recente

playstation plus essential dicembreI "giochi gratis" di PlayStation Plus Essential di dicembre sono stati svelati, e sono più del solito - Come da tradizione, nell'ultima settimana del mese arriva l'annuncio dei giochi gratis di PlayStation Plus previsti per il mese successivo, in questo caso per quanto riguarda dicembre 2025. Secondo msn.com

playstation plus essential dicembrePS Plus dicembre 2025: quando arriva l’annuncio dei giochi e cosa aspettarsi da Sony? - Scopri orario, lineup e tutte le novità del servizio PlayStation Plus. Lo riporta icrewplay.com

PlayStation Plus Essentials: I Giochi di Dicembre 2025 per gli Abbonati - Sony Interactive Entertainment ha svelato i Giochi di dicembre 2025 per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, disponibili dal 2 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026. Da techgaming.it

Cerca Video su questo argomento: Playstation Plus Essential Dicembre