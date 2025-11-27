Playstation gamers riceve due giochi gratis bonus come regalo delle festività
offerte gratuite di PlayStation Plus per dicembre 2025: un’eccezionale sorpresa natalizia. Durante il mese di dicembre 2025, PlayStation Plus propone una selezione di opere gratuite che supera le consuetudini, offrendo agli abbonati un’occasione imperdibile per ampliare la propria libreria. La novità più significativa riguarda la presenza di ben cinque titoli in regalo, una scelta che ha sorpreso positivamente gli utenti, segnando una sostanziale differenza rispetto alle abitudini passate. la promozione di dicembre: un’eccezione alle consuetudini di PlayStation Plus. una proposta insolita e generosa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
