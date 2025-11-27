Pizzaiolo di 36 anni morto in ospedale a Bergamo dopo un litigio con il fratello | si indaga per omicidio

Marco Motta, 36 anni, è morto dopo essere stato ritrovato incosciente in un parcheggio di Pontida a seguito di un litigio con il fratello, al momento indagato per omicidio preterintenzionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lite a Pontida, è morto il pizzaiolo: l’autopsia farà chiarezza - Marco Motta aveva 39 anni: la famiglia avrebbe voluto donare gli organi. ecodibergamo.it scrive