Più tennis in chiaro per tutti
AGI - Crescono gli eventi sportivi di interesse nazionale che riguardano il tennis. Una crescita per "particolare rilevanza sociale" che starà ai tennisti italiani tradurre in visibilità ed esposizione televisiva. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, "sentito il Garante dell'AgCom", ha infatti stabilito con un decreto di aggiornare gli eventi da trasmettere obbligatoriamente in chiaro. Ovvero, non solo Coppa Davis, Billie Jean King Cup e Internazionali BNL d'Italia - tornei già presenti nella lista degli eventi d'interesse nazionale - ma anche semifinali e finali delle Nitto Atp Finals e delle Wta Finals, dei tornei del Grande Slam, dei Masters 1000 e dei Wta 1000 con giocatori italiani in campo. 🔗 Leggi su Agi.it
